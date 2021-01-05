До переліку таких громад входять 10 сільських, селищних, міських територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського і Покровського районів Донецької області та 8 - Сєвєродонецького і Щастинського районів Луганської області.

Центральна виборча комісія звернулася до Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій - обласних військово-цивільних адміністрацій стосовно надання не пізніше 12 години 15 січня 2021 року висновків щодо можливості організації підготовки та проведення перших місцевих виборів 28 березня 2021 року в окремих територіальних громадах цих областей.

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Про це повідомила прес-служба ЦВК.

До переліку таких громад входять 10 сільських, селищних, міських територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського і Покровського районів Донецької області та 8 - Сєвєродонецького і Щастинського районів Луганської області.

"8 серпня 2020 року Комісія на підставі відповідних висновків Донецької та Луганської ОДА - ОВЦА встановила неможливість проведення перших виборів депутатів окремих сільських, селищних, міських рад Донецької і Луганської областей та відповідних сільських, селищних, міських голів, визначивши їх переліки. Таким чином перші місцеві вибори 25 жовтня 2020 року у вказаних територіальних громадах не було проведено. А відтак - виборчі права громадян не реалізовані. У зв’язку з цим Комісія зазначила, що у разі можливості організації підготовки та проведення відповідно до Виборчого кодексу України місцевих виборів на окремих територіях вказаних областей в останню неділю березня 2021 року Комісія повинна ухвалити рішення про призначення перших місцевих виборів 28 березня 2021 року не пізніше 17 січня 2021 року", - зазначили в ЦВК.

Натомість, як пояснили в ЦВК, законами України Комісія не наділена повноваженнями самостійно визначати можливість забезпечення належної безпеки та уникнення терористичної загрози під час організації та проведення місцевих виборів на окремих територіях Донецької та Луганської областей. Разом з тим, зважаючи на необхідність забезпечення можливості громадянам України реалізувати їх право на формування органів місцевого самоврядування шляхом участі у відповідних місцевих виборах, існує потреба в отриманні інформації щодо безпекової ситуації на окремих територіях цих областей, розташованих поблизу лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями.

"Тому з метою забезпечення реалізації і захисту конституційних виборчих прав громадян України Комісія ухвалила відповідне звернення до Донецької та Луганської ОДА - ОВЦА", - наголосили в Центрвиборчкомі.

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Автор: Леся Лещенко