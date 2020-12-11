Глава МЗС переконаний, що "настане день, коли російські злочинці обов’язково постануть перед судом".

Прокурори у Міжнародному кримінальному суді у Гаазі оголосили рішення, що є усі підстави розглядати воєнні злочини Російської Федерації у Криму та на Донбасі.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив у мікроблозі Twitter.

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"У 2015 Україна звернулася до Міжнародного кримінального суду у Гаазі щодо воєнних злочинів і злочинів проти людяності на сході України і в Криму. Прокурори вивчили документи і сьогодні оголосили історичне рішення: є всі підстави для початку офіційного розслідування", - заявив Кулеба.

Він зазначив, що "міжнародне правосуддя не швидке, але невідворотне". "Настане день, коли російські злочинці обов’язково постануть перед судом", - наголосив глава МЗС.

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Автор: Віталій Саєнко