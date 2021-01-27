Учасниками конфлікту стали депутати Анатолій Жидков з "Нових облич" та Денис Штейман від"Опозиційної платформи – За життя".

На Харківщині в місті Ізюм під час чергової сесії міськради сталася бійка між депутатами.

Про це повідомляє "Суспільне".

Учасниками конфлікту стали депутати Анатолій Жидков з "Нових облич" та Денис Штейман від"Опозиційної платформи – За життя". Штейман не погоджувався із міським головою Валерієм Марченком з перших хвилин сесії й часто кричав, а Марченко щоразу заспокоював колегу.

Через кілька годин депутати не стримались і почали бійку. На відеозаписі видно, що Штейман підійшов до місця, де сидів Жидков, із телефоном у руках. Він записував відео на камеру. Останній в якийсь момент двічі вдарив Штеймана по обличчю, а інші обранці разом із мером почали рознімати депутатів.

Навіть після перерви Штейман порушував тишу та продовжував конфліктувати з депутатами міськради. Після інциденту у міськраді до місцевого відділку поліції надійшло дві заяви і правоохоронці вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження.

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Автор: УНІАН