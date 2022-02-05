Глава зовнішньополітичного відомства Німеччини 7-8 лютого здійснить візит в Україну.

У Міністерстві закордонних справ України повідомили порядок денний переговорів глав зовнішньополітичних відомств України Дмитра Кулеби і Німеччини Анналени Бербок у Києві.

Як повідомляє МЗС України, 7-8 лютого федеральний міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок здійснить другий візит до України на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Зокрема, міністри проведуть переговори, ключовими темами яких стануть координація зусиль в рамках "нормандського формату", втілення комплексного пакету стримування Росії, розвиток торговельних відносин, зміцнення енергетичної безпеки, активізація діалогу щодо історичної відповідальності Німеччини перед Україною.

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Також під час візиту глава МЗС Німеччини планує відвідати лінію розмежування на Донбасі, аби ознайомитися із актуальною безпековою ситуацією в зоні російсько-українського збройного конфлікту.

Крім того, 7 лютого о 17:10 Кулеба та Бербок проведуть спільну прес-конференцію в онлайн-форматі.

Раніше УНІАН писав, що Україну з першим офіційним візитом відвідає федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц. Це відбудеться у понеділок, 14 лютого.

Німеччину останнім часом критикують за її позицію щодо військової допомоги Україні.

Новий уряд відмовився постачати оборонне озброєння ЗСУ і заблокував передачу зброї німецького виробництва союзникам по НАТО.

Натомість Берлін обрав "дипломатичний шлях" врегулювання кризи на російсько-українському кордоні. У країні вважають, що передача зброї українській армії може провокувати Росію нарощувати війська на кордоні.

Водночас керівництво Німеччини не виключає жорсткі санкції проти Москви у разі вторгнення в Україну, в тому числі зупинення стратегічного політичного інструменту Путіна – газопроводу в обхід України – "Північного потоку-2".

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