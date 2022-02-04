Заплановані переговори Зеленського і Шольца щодо важливої посередницької ролі ФРН у "нормандському форматі".

Україну з першим офіційним візитом відвідає федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц. Це відбудеться у понеділок, 14 лютого. Під час візиту Шольца відбудуться його переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зазначається, що ФРН є одним із ключових партнерів і союзників України та відіграє важливу посередницьку роль у межах "нормандського формату".

"Візит федерального канцлера Німеччини до нашої держави демонструє євроатлантичну єдність і підтримку України в час безпекових викликів для всієї Європи", - зазначили в Офісі президента.

Читайте такожУкраїна надіслала Німеччині список бажаної зброї - ЗМІНещодавно стало відомо, що Олаф Шольц "найближчим часом" зустрінеться у Москві з Путіним. Німеччину останнім часом критикують за її позицію щодо військової допомоги Україні.

Позиція Німеччини щодо постачання зброї Україні

Наприкінці 2021 року глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що не підтримує ідею про постачання Україні зброї. На її думку, "подальше військове загострення не сприятиме посиленню безпеки України".

17 січня після переговорів з главою МЗС Дмитром Кулебою Бербок повідомила, що уряд ФРН не змінив позицію щодо постачання в Україну зброї.

18 січня канцлер ФРН Олаф Шольц підтвердив, що уряд Німеччини не планує постачати зброю Україні, але намагатиметься дипломатичним шляхом запобігти вторгненню Російської Федерації в Україну.

Читайте такожБлокада поставок зброї Німеччиною: посол України поділився звинуваченнями у бік члена Бундестагу3 лютого міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна ще раз звернулась до Німеччини з проханням надати озброєння.

За словами міністра, крім оборонної допомоги, Україна просила припинити блокування Німеччиною питання про постачання їй зброї іншими країнами, однак ФРН продовжує блокувати придбання Україною летальної зброї через Агенцію НАТО з підтримки та постачання.

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