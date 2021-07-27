Керівник Офісу президента і глава МЗС мають відвідати Вашингтон до 30 серпня.

Дата поїздки керівника Офісу президента України Андрія Єрмака і міністра закордонних справ Дмитра Кулеби до Вашингтону з метою підготовки візиту президента України Володимира Зеленського для переговорів з президентом США Джо Байденом ще не визначена.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прес-секретар президента України Сергій Никифоров сказав на брифінгу.

"Вони справді поїдуть готувати візит", - сказав Никифоров.

Речник додав, що цей візит Єрмака і Кулеби відбудеться у проміжок часу від цього тижня і до 30 серпня. "Зараз цієї дати немає", - відзначив прес-секретар.

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7 червня відбулася телефонна розмова Зеленського і Байдена. Під час розмови Байден запросив Зеленського цього літа відвідати США.

12 липня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба уточнив, що Зеленський відвідає Вашингтон для зустрічі Байденом наприкінці липня.

На майбутній зустрічі Зеленський планує порушити питання надання Україні ПДЧ у НАТО, підтримку економіки й ситуацію на Донбасі.

Згодом ЗМІ повідомили, що Вашингтон пропонує перенести зустріч американського президента Джо Байдена та українського глави Володимира Зеленського на серпень замість липня.

21 липня президента Володимира Зеленського запросили здійснити візит до США 30 серпня. Зеленський у відповідь на запрошення Білого дому заявив, що очікує на змістовну та плідну зустріч із Байденом.

Автор: Віталій Саєнко