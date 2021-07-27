Парламентський рейтинг очолює партія "Слуга народу", яку готові підтримати 24,1% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором.

27,7% українців готові підтримати чинного президента України Володимира Зеленського, якби найближчим часом відбулися вибори президента.

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 23-25 липня 2021 року.

Другим у списку електоральних симпатій йде керівник партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко (13,4%). За лідера ВО "Батьківщина" Юлію Тимошенко готові проголовувати 11,4%, за співголову фракції ОПЗЖ Юрія Бойка – 10,1%, за лідера партії "Сила і честь" Ігоря Смешка – 7,8%, за лідера партії "Українська стратегія" Володимира Гройсмана – 6,1, за голову ВР Дмитра Разумкова – 4,1.

Антирейтинг очолює Порошенко: 46% не проголосували б за нього за жодних обставин. 36% не проголосували б за Тимошенко, 34% – за Бойка, 29% – за Зеленського.

Читайте такожВ Україні понад 40% громадян виступають за повну заборону політичної реклами – опитуванняСвоєю чергою парламентський рейтинг очолює партія "Слуга народу", яку готові підтримати 24,1% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором. За партію "Європейська солідарність" – 14,3%, "Батьківщину" – 12,8%, "Опозиційну платформу – За життя" – 12,4%. Рейтинг інших політичних сил значно нижчий. Так, партію "Українська стратегія Гройсмана" підтримують 5,0%, Радикальну партію і партію Мураєва "Наші" по 4,8%, "УДАР Віталія Кличка" – 4,3%, партію "Сила і честь" – 4,1%, партію "Свобода" – 3,4%. Рейтинг інших політичних сил – менше 3%.

*** Опитування проведене серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

Водночас наприкінці червня – початку липня охочих віддати свій голос за чинного президента було 29,1% з-поміж опитаних. Тоді як потенційних виборців "Слуги народу" було 24,9%.

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Автор: Костянтин Гончаров