Йдеться про документи щодо оборонного партнерства, проектів у галузі досліджень, розробок, випробувань та оцінки й співпраці в космічній сфері.

В рамках візиту президента України Володимира Зеленського до США планується підписати три документи.

Як повідомляє Офіційне інтернет-представництво президента України, заступник керівника ОП Роман Машовець зустрівся з аташе з питань армії та оборони Бріттані Стюарт та іншими представниками посольства США в Україні й обговорив безпекові питання в межах підготовки візиту глави української держави до США.

Зокрема, Машовець відзначив практичну готовність опрацювання проектів трьох двосторонніх документів щодо оборонного партнерства, проектів у галузі досліджень, розробок, випробувань та оцінки й співпраці в космічній сфері. Американська сторона повідомила про готовність підписати ці документи під час візиту президента України до США.

Читайте такожПрограма візиту Зеленського до США остаточно ще не готова - КулебаТакож були узгоджені інші питання змістовного наповнення візиту.

Крім того, з ініціативи заступника керівника Офісу глави держави обговорювалися шляхи підвищення ефективності та можливого збільшення групи американських радників у сфері безпеки й оборони. Машовець відзначив необхідність дорадчої допомоги, яку Україна отримує від США, і запропонував розширити сфери її надання.

Зі свого боку Стюарт висловила готовність до таких кроків і надала пропозиції щодо їхньої практичної реалізації.

Також під час зустрічі відбувся обмін думками щодо подальшого розвитку українсько-американської співпраці у сфері кібербезпеки.

Візит Зеленського у США

У Вашингтоні зустріч президентів України Володимира Зеленського і Сполучених Штатів Джо Байдена перенесено на один день - на 31 серпня. Спочатку зустріч глав двох держав у Білому домі планувалася на 30 серпня.

Зеленський в рамках візиту до США має намір звернутися до Байдена з приводу розбудови і посилення флоту України.

Також президент України має намір відвідати штат Каліфорнія. Зокрема, планує створити нові можливості для взаємодії України і США у сферах IT-технологій і у космічній індустрії.

Водночас обізнані джерела УНІАН у дипломатичних колах повідомили, що планується виступ Зеленського у Стенфордському університеті. Також нині відбувається процес погодження зустрічі з підприємцем, бізнес-магнатом, винахідником і засновником SpaceX Ілоном Маском. Ще має відбутися зустріч з генеральним директором компанії Apple Тімом Куком.

Автор: Віталій Саєнко