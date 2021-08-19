Глава держави має намір створити нові можливості для взаємодії України і США у сферах IT-технологій і у космічній індустрії.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив про мету відвідування президентом Володимиром Зеленським штату Каліфорнія в рамках його візиту до США наприкінці серпня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава МЗС сказав на онлайн-брифінгу. За його словами, 30 серпня глава Української держави розпочне візит до Сполучених Штатів на запрошення президента Джо Байдена.

"Порядок денний включатиме низку важливих заходів у Вашингтоні та штаті Каліфорнія. Це дві базові точки для візиту президента. Жоден президент України до цього не залітав так далеко у Сполучених Штатах, ніколи не відвідував інше узбережжя США на Тихому океані, хоча саме у штаті Каліфорнія зосереджені, як ви знаєте, IT-компанії, найбільша високотехнологічна космічна індустрія, і це саме те, в чому в Україні є сильні козирі. Це саме тому президент відвідає штат Каліфорнія для того, щоб створити нові можливості для взаємодії Сполучених Штатів і України у цих сферах і залучення нових американських інвестицій в українську економіку", - наголосив Кулеба.

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Водночас обізнані джерела УНІАН у дипломатичних колах повідомили, що планується виступ Зеленського у Стенфордському університеті. Також наразі відбувається процес погодження зустрічі з підприємцем, бізнес-магнатом, винахідником і засновником SpaceX Ілоном Маском. Ще має відбутися зустріч з генеральним директором компанії Apple Тімом Куком.

Як повідомляв УНІАН, зустріч Зеленського і Байдена у Вашингтоні перенесено з 30 на 31 серпня.

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Автор: Віталій Саєнко