Ініціаторами виступили нардепи від "Слуги народу", "Опозиційної платформи - За життя" та групи "Довіра".

У Верховній Раді зареєстровано проект закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо протидії мобінгу (№4306).

Читайте такожРада розгляне законопроект про діяльність органів місцевого самоврядування та РДАТекст законопроекту розміщено на сайті парламенту.

Його авторами є ряд депутатів від "Слуги народу", "Опозиційної платформи - За життя" та групи "Довіра".

Законопроектом пропонується доповнити Кодекс новою статтею 173-5 "Мобінг (цькування)".

У ній встановлюється, що мобінг, тобто діяння учасників трудових відносин, які полягають у психологічному, економічному насильстві, у тому числі, із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно працівника підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, виду діяльності і галузевої належності, а також стосовно осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами або особами, які працюють за трудовим договором з фізичними особами стосовно інших учасників трудових відносин з метою приниження їх людської гідності за певними ознаками, створення стосовно них напруженої, ворожої, образливої атмосфери та/або примушування учасника трудових відносин до зміни місця роботи. За такі передбачено покарання у вигляді накладення штрафу від 100 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1 тис. 700 грн до 2 тис. 550 грн) або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

Якщо такі дії були вчинені групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, то це тягне за собою накладення штрафу від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3 тис. 400 до 5 тис. 100 грн) або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин.

Якщо такі дії спричинили шкоду психічному здоров’ю учаснику трудових відносин, це тягне за собою таке ж покарання.

Також законопроектом, зокрема, у законі України "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні" дається визначення мобінгу та описуються його ознаки.

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Автор: Таня Поляковська