Прокуратура Криму скерувала до суду обвинувальний акт щодо колишньої заступниці голови Київської міськдержадміністрації. На думку слідства, вона незаконно заволоділа чужими коштами від продажу кримської нерухомості.
Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, йдеться про колишню заступниця Леоніда Черновецького Ірєн Кільчицьку. За даними прокуратури, дії чиновниці кваліфіковано як шахрайство (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу), їй загрожує до восьми років позбавлення волі.
Зазначається, що у 2021 році потерпілий, ім’я якого не розголошується, вирішив продати майно в окупованому Криму, щоб уникнути незаконної "націоналізації" росіянами. Загальна сума продажу становила $1,9 млн (53 471 552 грн).
У свою чергу, екс-заступниця голови КМДА зобов’язалася допомогти чоловіку із переведенням коштів з окупованої території Криму на материкову частину України. Він погодився скористатися її "послугами", бо жінка була досить відомою у колі політичних та бізнесових еліт й мала матеріальні статки.
"Чоловік повністю виконав інструкції обвинуваченої щодо передачі коштів на окупованій території її спільнику. Надалі екс-чиновниця присвоїла собі, шляхом обману, вказані гроші та передавати їх потерпілому відмовилась, в результаті чого спричинила йому матеріальну шкоду в особливо великих розмірах", - повідомили у прокуратурі.
Колишнє керівництво Києва
Екс-мер Києва Леонід Черновецький вже багато років перебуває за межами України. Однак, після початку повномасштабного вторгнення Росії до України він неодноразово "відзначався" скандальними заявами щодо російської агресії. Зокрема, й публічно виправдав дії російського диктатора Володимира Путіна та закликав визнати кордони "ЛНР" та "ДНР". За це Черновецький згодом отримав підозру.