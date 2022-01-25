Законопроект передбачає впровадження субсидій на оренду приміщень для книгарень.

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання розвитку українського книговидання і книгорозповсюдження (№6287).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 277 народних депутатів із 320, зареєстрованих в сесійній залі.

Як зазначається в пояснювальній записці, законопроектом пропонується внести зміни до законів України "Про видавничу справу" і "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні", запровадивши надання державної субсидії для відшкодування кваліфікаційних витрат на найм (оренду) нерухомого майна, що використовується суб'єктом видавничої справи як спеціалізований магазин для торгівлі книгами.

Суб'єкти видавничої справи, які відповідатимуть визначеним цим законопроектом вимогам (зокрема, продаватимуть книги українською мовою та/або мовами ЄС і мовами корінних народів України з використанням РРО у книгарнях), отримають гарантоване право на державну субсидію для відшкодування кваліфікаційних витрат на оренду приміщення.

Читайте також"Епіцентр" пояснив продаж книг Гітлера та перепросив у єврейської общиниСума субсидії не може перевищувати вартість оренди, а також не може бути більшою за 20% суми доходу, отриманого з продажу книг у відповідній книгарні.

Законопроект також встановлює обмеження площі і вартості квадратного метра оренди з градацією відповідно до чисельності населення громади, в якій знаходиться книгарня.

Передбачається, що ця субсидія надаватиметься щоквартально, починаючи з першого кварталу 2023 року, на книгарні, що відповідають встановленим законопроектом вимогам, на підставі звернень книгорозповсюджувачів до Українського інституту книги.

Крім того, законопроектом пропонується передбачити надання громадянам України натуральної допомоги у вигляді сертифіката на придбання книг на визначену законопроектом суму (0,3 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб).

Такий сертифікат надаватиметься при отриманні свідоцтва про народження, а також при отриманні громадянином України, який досяг 14-річного віку, паспорта громадянина України.

При цьому сертифікат може бути використаний виключно для придбання книжкових видань державною мовою у розповсюджувача видавничої продукції, що відповідає встановленим законопроектом вимогам. Пропонується видачу таких сертифікатів впровадити з 1 січня 2023 року.

Як раніше повідомляв УНІАН, тотальний дефіцит паперу призвів до різкого стрибка вартості книг в Україні. За рік ціна на книги зросли на 35-40%. При цьому аналітики відзначають, що за останній рік в Україні закрилося близько 50 видавництв, а попит на книги у 2020 році впав на 20%, а у 2021 - ще на 20%.

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