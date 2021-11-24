Йдеться про виключення зі санкційного списку міністра доходів та зборів України часів Януковича Олександра Клименка.

Посли Європейського союзу погодились виключити із санкційного списку міністра доходів та зборів України часів Януковича Олександра Клименка.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Посли ЄС вирішили виключити колишнього міністра доходів та зборів України Олександра Клименка зі списку санкцій, введених за розкрадання державних коштів України. Зараз у списку залишилося всього 7 осіб", - повідомив журналіст.

Санкції проти оточення Януковича

6 березня 2014 року ЄС запровадив санкції у вигляді заморожування активів проти екс-президента Віктора Януковича та чиновників часів його президентства за зловживання державними фінансами і порушення прав людини.

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5 березня 2021 року обмежувальні заходи зняли з колишнього виконувача обов'язків прем'єр-міністра України і першого віце-прем'єра Сергія Арбузова та екс-міністра освіти Дмитра Табачника.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив причину виключення соратників Януковича зі санкційного списку Європейського Союзу. Зокрема, українські правоохоронні органи не продемонстрували відчутний прогрес у розслідуваннях справ оточення Януковича.

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Автор: Марта Гичко