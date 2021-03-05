Водночас санкції продовжують діяти стосовно восьми осіб.

У Євросоюзі офіційно зняли обмежувальні заходи з колишнього виконувача обов'язків прем'єр-міністра України і першого віце-прем'єра Сергія Арбузова та екс-міністра освіти Дмитра Табачника.

Читайте такожРада ЄС продовжила санкції проти Януковича та його соратниківПро це йдеться в повідомленнях Офіційного журналу Євросоюзу.

4 березня Радою ЄС ухвалено рішення видалити внесення двох осіб у санкційний список Євросоюзу на основі щорічного перегляду рішення про запровадження обмежувальних заходів.

Зокрема, зі санкційного списку виключено Арбузова та Табачника.

Водночас санкції зберігаються проти колишнього президента Віктора Януковича, колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, колишнього генерального прокурора Віктора Пшонки, колишнього заступника глави Міністерства внутрішніх справ Віктора Ратушняка, сина екс-президента Олександра Януковича, сина екс-генпрокурора Артема Пшонки, бізнесмена Сергія Курченка та екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка.

Зокрема, стосовно Януковича та його сина, Пшонки та його сина, Захарченка, Ратушняка та Курченка санкції продовжено до 6 березня 2022 року, стосовно Клименка - 6 вересня 2021 року.

Це рішення набуває чинності від сьогодні.

Санкції ЄС проти чиновників часів Януковича

6 березня 2014 року ЄС запровадив санкції у вигляді заморожування активів проти екс-президента Віктора Януковича та чиновників часів його президентства за зловживання державними фінансами і порушення прав людини.

У 2020 році ЄС вирішив зняти санкції з екс-прем'єр-міністра Миколи Азарова і колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького.

Сьогодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив причину виключення соратників Януковича зі санкційного списку Євросоюзу. Зокрема, українські правоохоронні органи не продемонстрували відчутний прогрес у розслідуваннях справ оточення Януковича.

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Автор: Віталій Саєнко