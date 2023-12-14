Шантаж Угорщини вже так набрид європейцям, що вони готові реформувати всю систему.

Лідери Європейської партії зелених, що представлена у Європарламенті, закликали відмовитися від принципу консенсусу при ухваленні зовнішньополітичних рішень ЄС. Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що співпрезиденти "Європейських Зелених" Томас Вайц та Мелані Фогель засудили позицію угорського прем’єра Віктора Орбана щодо України.

"Цей випадок, коли один лідер може виступити троянським конем для Путіна та заблокувати весь процес допомоги Україні, показує вже вкотре, що принцип консенсусу між європейськими державами-членами щодо питань зовнішньої політики заважає ЄС ухвалювати правильні рішення", – йдеться у заяві.

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З огляду на це Європейська партія зелених виступає за впровадження принципу кваліфікованої більшості голосів при ухваленні зовнішньополітичних рішень, аби окремі держави-члени не могли накладати вето.

"Це буде одна з пропозицій зеленого передвиборчого маніфесту, нашої політичної платформи для наступних європейських виборів", – заявили в партії.

Угорщина блокує допомогу Україні

Як писав УНІАН, дружня до Росії Угорщина не тільки відмовляється брати участь у загальноєвропейських програмах військової підтримки України, але також блокує надання Києву бюджетної фінансової допомоги зі спільних коштів ЄС.

Зараз Будапешт зокрема погрожує заблокувати чотирирічну програму фінансової підтримки України вартістю 50 мільярдів євро. Аби умовити Угорщину, ЄС вирішив дати їй "хабаря" у розмірі 10 мільярдів євро.

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