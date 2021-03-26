У партії екс-президента з таким твердженням не погодилися.

У можливому зриві поставок до України вакцини від коронавірусу є вина п'ятого президента, нинішнього нардепа Петра Порошенка.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера", пише НВ.

Зокрема, голова МОЗ звернувся до присутнього в студії співголови фракції партії "Європейська солідарність" Артура Герасимова.

Читайте такожНардеп від "Євросолідарності" зробив щеплення від коронавірусу вакциною, яку Порошенко назвав г**ном (фото)

"У мене прохання звернутися до свого лідера [Петра Порошенка], щоб він не поливав брудом вакцину, яку ми закуповуємо. Велике прохання від мене... Він один раз сказав, а ми потім розсьорбуємо і не можемо отримати наступні партії, тому що вони [постачальники] в подиві, вони не розуміють, кажуть - так а що у вас відбувається?",- сказав Степанов.

У відповідь Герасимов заявив, що Індія призупинила експорт вакцини CoviShield не тільки для України. За його словами, що українська опозиція до цього не має відношення.

Що говорив Порошенко про вакцину CoviShield

1 березня на засіданні Погоджувальної ради депутатських фракцій і депутатських груп Порошенко розкритикував дії нинішньої української влади з протидії пандемії коронавірусної інфекції.

Порошенко сказав, що українські лікарі відмовляються від щеплень проти коронавірусу. "На мої запитання, чому відмовляються вакцинуватися, - прошу вибачення за непарламентський вислів, що прозвучав з вуст лікаря , який знаходиться в розпачі, - тому що г**но привезли. На сьогоднішній день ніхто не знає, привезли це через корупцію або профнепридатність", - заявив екс-президент.

Реагуючи на ці слова, президент Володимир Зеленський рпорівняв їх з гонитвою Порошенка за власною популярністю.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован