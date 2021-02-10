Конкуренцію на 87-му окрузі Вірастюку складуть представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко, кандидат від "Європейської солідарності" Маруся Звіробій та представник "Свободи" Руслан Кошулинський.

Партія "Слуга народу" завтра під час з'їзду затвердить кандидатом в народні депутати на 87 окрузі в Івано-Франківській області важкоатлета Василя Вірастюка.

Про це LB.ua стало відомо з власних джерел.

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Конкуренцію на 87-му окрузі Вірастюку складуть представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко, кандидат від "Європейської солідарності" Маруся Звіробій (Олена Самбул) та представник «Свободи» Руслан Кошулинський.

Довибори у Верховну Раду призначили на 28 березня 2021 року через те, що чинний нардеп від "Слуги народу" Зіновій Андрійович склав повноваження народного обранця у зв’язку з обранням його на посаду міського голови міста Надвірна Івано-Франківської області.

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Автор: Денис Прядко