За словами екс-міністра, за всю дипломатичну карʼєру він не знав більш брехливих дипломатів, ніж іранські.

Іран має бути покараний за те, що постачає зброю та дрони до Російської Федерації.

Про це заявив екс-очільник МЗС, дипломат Володимир Огризко в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Іран намагається використати всі можливості, щоб уникнути відповідальності за збитий український літак. Тепер вони надають зброю Росії, яка вбиває українців. Сьогоднішній варварський напад на столицю черговий раз підтвердив, що маємо справу з російськими терористами", - наголосив Огризко.

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На його думку, не можна довіряти заявам Ірану про постачання зброї для Росії.

"Іран нахабно та цинічно бреше про те, що вони не постачають цю зброю Росії. Тому вірити цій країні та цьому режиму просто безглуздо. До речі, за всю свою дипломатичну карʼєру я не знав більш брехливих дипломатів, ніж іранські. Вони можуть говорити одне, а вже завтра сказати, що нічого такого не говорили", - пояснив екс-міністр.

Допомога Ірану Росії

У середині серпня з'явилася інформація, що Росія купила в Ірану тисячу безпілотників, зокрема, дрони-камікадзе.

Володимир Зеленський говорив, що за даними української розвідки, Росія замовила в Ірані 2 тисячі 400 безпілотників. Армія України вже не раз збивала іранські дрони, а один навіть з'явився на її озброєнні.

У той же час Іран стверджує, що не продавав Росії свої безпілотники.

Пізніше видання The Washington Post з посиланням на посадових осіб у галузі безпеки із США та країн-союзників повідомило, що Іран планує відправити до Росії балістичні ракети класу "земля-земля" Fateh-110 та Zolfaghar для війни проти України.

17 жовтня Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз шукатиме конкретні докази участі Ірану у війні проти України.

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