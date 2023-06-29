Нардепи прийняли за основу законопроект про спрощення порядку ввезення, обліку та розподілу гумдопомоги.

Верховна Рада прийняла за основу законопроект №9111 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення порядку ввезення, обліку та розподілу гуманітарної допомоги".

Як зазначив народний депутат Ярослав Железняк, за цей проект закону проголосували 286 народних обранців. У пояснювальній записці до документа зазначається, що законопроект вносить зміни до законів України "Про гуманітарну допомогу" та "Про благодійну діяльність та благодійні організації".

Зокрема, пропонується узгодити окремі терміни та процедури в законодавстві з урахуванням об’єктивних реалій та закріпити на рівні закону можливість Кабінету міністрів на встановлення спрощеного порядку визнання товарів гуманітарною допомогою (у тому числі за декларативним принципом), а також її обліку та реєстрації.

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Також планується створити правові підстави для розширення переліку отримувачів та набувачів гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану, врегулювати питання правового статусу транспортних засобів, що визнаються гуманітарною допомогою, та вдосконалити порядок надання гуманітарної допомоги іноземним державам.

Крім цього, буде спрощено порядок обліку та звітування про надходження та розподіл гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану завдяки скасуванню обов’язкового щомісячного звітування до запровадження можливості подання відповідних документів в електронній формі за допомогою автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Державної митної служби, з початку повномасштабного російського вторгнення митники як гуманітарну допомогу оформили майже 1,4 мільйона тонн вантажів та понад 100 тисяч транспортних засобів.

Нагадаємо, наприкінці квітня у Львівській області знайшли величезний склад з гумдопомогою невідомого походження. У приміщенні площею 1600 кв. м знаходилися близько тисячі піддонів з різними товарами.

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