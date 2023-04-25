Правоохоронці перевіряють інформацію про можливий продаж гуманітарної допомоги.

У Львівській області виявили великий склад гуманітарних товарів невідомого походження, у зв'язку з чим зараз тривають обшуки.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України. "У Львівській області виявили складські приміщення площею 1600 кв. м, заповнені товарами гуманітарної допомоги невстановленого походження. З-поміж виявлених товарів: харчові продукти, дитячі товари, постільна білизна, ковдри, засоби гігієни, побутова хімія, одяг – всього близько тисячі піддонів", - інформує БЕБ.

Зазначається, що детективи ТУ БЕБ зараз з’ясовують, як ці товари потрапили на територію України, чому не були розподілені, також перевіряють інформацію про можливий продаж гуманітарної допомоги.

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Гуманітарна допомога: новини

6 квітня Офіс генерального прокурора поінформував, що на складах у Києві було заблоковано десятки тонн гумдопомоги від країн-донорів. Допомога передбачалась для військових.

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