Виборчі дільниці закрилися о 20:00.

На момент закриття дільниць явка на проміжних виборах до Верховної Ради склала 20,99 % в окрузі №50 та 35,05% в окрузі №87.

Читайте такожУряд хоче створити "пояс успішності" для відновлення Донбасу - РезніковПро це повідомляють у Центральній виборчій комісії.

Виборчі дільниці закрилися о 20:00.

"За інформацією, яка надійшла до ЦВК засобами ІАС “Вибори народних депутатів України” Єдиної інформаційно-аналітичної системи “Вибори”, явка виборців на момент закриття виборчих дільниць склала 20,99 % в ОВО №50 та 35,05% в ОВО №87", - йдеться у повідомленні ЦВК.

У комісії нагадали, що під час позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року явка виборців в ОВО №50 становила 44,72%, а в ОВО №87 – 43,96%.

Проміжні вибори до Ради 28 березня

Сьогодні в одномандатних виборчих округах № 50 (Донецька область) та № 87 (Івано-Франківська область) пройшли проміжні вибори народних депутатів України. За їх підсумками мають обрати двох парламентарів.

Голосування проходило на 112 виборчих дільницях (106 – звичайних, 6 – спеціальних) ОВО № 50, який включає частину Краматорського району та частину Покровського району.

На Івано-Франківщині голосування відбулося на 117 виборчих дільницях (115 – звичайних, 2 – спеціальних). Виборчий округ № 87включає Надвірнянський район, частину Івано-Франківського району та частину Коломийського району.

За попередніми підрахунками, проголосувати на виборах народних депутатів загалом зможуть майже 295 тисяч виборців, які обиратимуть серед 32 кандидатів: 18 – в ОВО № 50 та 14 – в ОВО № 87.

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Автор: Людмила Жерновська