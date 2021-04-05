За даними ЦВК, перемогу на виборах здобув кандидат від партії «Слуга народу» Василь Вірастюк.

На Івано-Франківщині поліція розпочала 17 кримінальних проваджень через порушення під час проміжних виборів народного депутата у 87-му окрузі.

Читайте такожНа проблемному окрузі у Прикарпатті завершили підрахунок голосівПро це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області.

«Слідчі та підрозділи дізнання розпочали 17 кримінальних проваджень. 12 із них безпосередньо пов‘язані з порушенням виборчого законодавства, 5 – опосередковано пов’язані з порушенням виборчого процесу», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, кримінальні провадження розпочаті: 1 – за фактом перешкоджання здійсненню виборчого права…, роботі виборчої комісії…, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 157 Кримінального кодексу України); 5 – за фактами підкупу виборців (ч. 4 ст. 160 ККУ); 1 – за фактом використання підроблених документів (ч. 3 ст. 358 ККУ; 4 – за фактами завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності (ч. 1 ст. 259 ККУ).

Також у період із 2 по 3 квітня поліцейські розпочали 6 кримінальних проваджень за фактами викрадення виборчих бюлетенів шести дільничних виборчих комісій.

Зазначається, що у ході досудового розслідування у вказаних кримінальних провадженнях проведено огляди місця події в приміщенні окружної виборчої комісії, допитано свідків, зокрема представника кандидата в народні депутати, трьох членів ОВК №87, 64 членів ДВК, у тому числі голів, заступників та секретарів, вісім працівників поліції, трьох офіційних спостерігачів, двох журналістів та директора будинку культури, де розміщена ОВК. Також заплановано ряд оперативних заходів та слідчих дій.

У поліції додали, що загалом на лінію «102» надійшло 113 повідомлень. Після ретельної перевірки отриманої від громадян інформації поліцейські склали 12 адміністративних протоколів: в основному вони стосувалися порушень виготовлення або розміщення матеріалів передвиборної агітації.

«Поліцейські Івано-Франківщини ретельно вивчають усі повідомлення, у тому числі інформацію в мережі Інтернет, про можливі порушення виборчого законодавства і після проведення першочергової перевірки надають усім подіям правову кваліфікацію», - йдеться у повідомленні.

Вибори на 87-му окрузі в Івано-Франківській області

Довибори до Верховної Ради на 87-му окрузі в Івано-Франківській області відбулися 28 березня.

За даними ЦВК, перемогу на виборах здобув кандидат від партії «Слуга народу» Василь Вірастюк.

Згідно з остаточними підрахунками 100% протоколів з виборчих дільниць, Вірастюк отримав 31,25% або 15 076 голосів виборців, кандидат від партії «За майбутнє» Олександр Шевченко – 29,69% або 14 327 голосів, кандидат від партії «Всеукраїнське об'єднання «Свобода» Руслан Кошулинський - 28,86% або 13 927 голосів.

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Автор: Світлана Макринська