Спостерігачі «ОПОРИ» наполягають на розслідуванні всіх без виключення версій щодо причин невідповідності даних протоколів ДВК та результатів повторного підрахунку голосів, а також інших правопорушень.

Громадянська мережа «ОПОРА» заявляє про недотримання у одномандатному виборчому окрузі №87 на виборах народного депутата України права виборців на законне і чесне встановлення підсумків їхнього волевиявлення.

Про це йдеться у попередній заяві «ОПОРИ» щодо підсумків голосування на проміжних виборах до Ради в ОВО №87 на Івано-Франківщині.

Спостерігачі «ОПОРИ» наполягають на розслідуванні всіх без виключення версій щодо причин невідповідності даних протоколів ДВК та результатів повторного підрахунку голосів, а також інших правопорушень.

За їхніми даними, процес встановлення підсумків голосування супроводжувався надмірною політизацією роботи членів ОВК та постійними ротаціями у її складі на основі непублічних партійних афіляцій, що негативно вплинуло на здатність комісії організовано і неупереджено реагувати на проблеми виборчого процесу.

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«Остаточні підсумки голосування, встановлені ОВК, базуються на рішеннях комісії про визнання недійсним голосування на 5 виборчих дільницях, а також враховують неспівпадіння між первинними протоколами 6 ДВК і даними повторного підрахунку голосів. Виявлені проблеми вплинули на остаточні результати голосування в одномандатному виборчому окрузі», - йдеться у заяві.

В «ОПОРІ» зазначають, що за результатами повторного підрахунку голосів на 6 з 20 виборчих дільниць кількість голосів виборців на підтримку Олександра Шевченка (партія “За майбутнє”) зменшилась. За даними протоколів 6 ДВК за кандидата разом було віддано 1676 голосів, натомість повторний підрахунок підтвердив наявність лише 1172 бюлетенів на його підтримку.

Причому дані протоколів ДВК та повторного підрахунку голосів не співпадають лише у кількості бюлетенів на підтримку Шевченка.

«На момент прийняття ОВК рішень про повторний підрахунок голосів та під час його проведення суб’єктами виборчого процесу не було надано переконливих доказів про порушення з боку членів ДВК, які б свідчили про фальсифікацію ними результатів голосування. Натомість члени ДВК озвучували припущення про порушення цілісності пакування виборчої документації з їхніх дільниць, яке могло відбутися вже після передачі бюлетенів до ОВК. І хоча ці заяви поки не мають юридичного підтвердження та достатньої доказової бази, ОПОРА вимагає від Національної поліції України невідкладно їх вивчити і оприлюднити попередні результати розслідування», - йдеться у заяві.

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Також «ОПОРА» звертається до Служби безпеки України з рекомендацією оприлюднити всю наявну інформацію і документальну базу про обставини перебування її підрозділів 1 квітня у будівлі, в якій розміщується приміщення ОВК № 87 та публічно відреагувати на звинувачення з боку окремих суб’єктів виборчого процесу щодо її втручання у процес встановлення підсумків голосування.

Центральній виборчій комісії "ОПОРА" рекомендує скористатися своїми контрольними повноваженнями і забезпечити оперативне реагування на проблеми процесу встановлення підсумків голосування та результатів виборів.

Вибори у 87-му окрузі: що відомо

17 листопада 2020 року Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата Зіновія Андрійовича. Він входив до фракції "Слуга народу", обирався до парламенту у виборчому окрузі №87 Івано-Франківської області. На місцевих виборах 25 жовтня Андрійовича обрали на посаду Надвірнянського міського голови Івано-Франківської області.

Нові вибори у 87-му окрузі відбулися 28 березня.

31 березня у Центрвиборчкомі заявили, що діяльність окружної виборчої комісії заблокована через відсутність кворуму. ЦВК 30 і 31 березня замінювала деяких членів ОВК.

Згодом на двох дільницях округу вибори визнали недійсними.

У Надвірній під час перерахунку голосів недорахувалися сотні бюлетенів на користь Олександра Шевченка.

4 квітня в одномандатному виборчому окрузі №87 (Івано-Франківська область) завершили підрахунок голосів. Переможцем з мінімальним відривом визнали Василя Вірастюка. "Вірастюк 31,25% VS Шевченко 29,69%. Розрив менш як 750 голосів. "Клони" Шевченка взяли 499 голосів", - йдеться у повідомленні. При цьому, результати виборів на 5 дільницях скасували. Зникли близько 500 бюлетенів. Згідно з інформацією в протоколах від ДВК, це голоси за Шевченка.

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Автор: Денис Прядко