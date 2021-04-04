Майже півтисячі бюлетенів вважаються зниклими. Голову однієї з комісій забрала "швидка".

На Прикарпатті вже на четвертій дільниці 87 округу вибори визнані недійсними.

Про це повідомляє ТСН.

Поки що на першому місці за кількістю голосів кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк. На другому - від партії "За майбутнє" Олександр Шевченко, для перемоги йому не вистачає 760 голосів. Голоси продовжують рахувати.

Водночас з виборчих дільниць надходять нові дані про зниклі бюлетені. Зокрема, бюлетені з голосами за Шевченка від початку минулої доби зникли ще на двох дільницях, де робили перерахунок.

На Манявську ДВК, де окружком недорахувався 45 бюлетенів, навідувалася "швидка". Там стало погано голові комісії, її забрали до лікарні. Нещодавно жінка перенесла операцію як онкохвора.

"Документи тут стояли від неділі. З ними могло тут статися будь-що, як і з іншими. Ми не перші. Тому всім все зрозуміло", - прокоментувала зникнення бюлетенів членкиня Манявської ДВК Оксана Гапяк.

Члени ще одної ДВК заявили про пошкодження свого пакунку з бюлетенями та попросили викликати поліцію. Однак окружком це прохання залишив без уваги, а згодом і тут недорахувалися 93 бюлетенів.

На іншій дільниці на прохання викликати поліцію до перерахунку окружком намагався позбавити права стежити за його роботою спостерігача від громадського руху "ЧЕСНО".

"Я також звертався до членів ОВК, щоб викликали й поліцію, щоб зафіксувати факт, поки на цьому пакеті можна зафіксувати сліди пошкодження, відбитки пальців. Чомусь ОВК на це не погодилася, і було порушене питання про позбавлення мене права перебування на виборчій дільниці", - розповів аналітик громадського руху Віталій Світлик.

Зазначається, що бюлетені могли зникнути до того, як їх направили на перерахунок. Їх могли вкрасти з приміщення окружкому вночі, коли оновлена комісія у повному складі пішла відпочивати. Будівлю охороняли поліція та СБУ, проте зранку члени окружкому помітили, що пломби на дверях інші, а пакети з документами складені по-іншому. За словами голови окружкому Андрія Лозинського, ймовірна крадіжка сталася за його попередників.

"Не моя відповідальність. Я їх не приймав, приймала комісія іншого складу", - сказав Лозинський.

Окрім того, 3 квітня вже розпочалися суди за позовами кандидата Олександра Шевченка про визнання рішень ОВК щодо перерахунку голосів незаконними. Майже півтисячі бюлетенів вважаються такими, що зникли. Перерахунок триває.

Вибори у 87-му окрузі: що відомо

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Автор: Катерина Комолова