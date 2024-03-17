За словами президента України, "російський диктатор імітує чергові вибори".

Російський диктатор Володимир Путін цими днями імітує чергові вибори в РФ, хоча усім у світі зрозуміло, що цей діяч, як було вже часто в історії, просто захворів на владу та робить усе, щоб правити довічно. Про це у своєму зверненні сказав президент України Володимир Зеленський.

За його словами, немає такого зла, яке Путін не скоїть, щоб подовжити особисту владу, "і немає нікого у світі, хто був би застрахований від цього".

"Я дякую кожній державі, кожному лідеру, усім міжнародним організаціям, які називають і називатимуть ці речі своїми іменами. Усе, що Росія робить на окупованій території України, є злочином", - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що "за все, що зроблено російськими вбивцями в цій війні та заради путінської довічної влади, має бути справедлива відплата".

"Він боїться найбільше тільки одного – справедливості. Жодної легітимності у цієї імітації виборів немає та бути не може. Цей діяч має закінчити на лаві підсудних у Гаазі – саме це ми маємо забезпечити. Усі у світі, хто цінує життя й порядність", - резюмував глава дежрави.

Вибори президента РФ 2024 - останні новини

ЦВК Росії малює Путіну абсурдні 87% голосів. Зокрема, за проміжними даними Центрвибочкому країни-агресора, у Чечні за чинного президента РФ проголосували понад 99,28%. Трохи нижчими є результати Путіна у Москві - тут його підтримали "лише" близько 88% виборців.

Ці цифри корелюють із даними так званих "екзит-полів", що проводяться в РФ: вони показують, що, як не дивно, Путін набрав менше 100% голосів - близько 87%.

Раніше ЦВК відзвітувала про фантастичну явку на виборах президента РФ. Станом на момент закриття дільниць явка нібито становила 73,3%, що є найвищим показником з часів розпаду СРСР.

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