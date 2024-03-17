Раніше повідомлялося, що на вибори з'явилися рекордні 73% росіян.

Російський диктатор Володимир Путін набирає близько 87% голосів на виборах президента РФ. Такі "скромні" цифри за результатами екзит-полів наводять російські соціологічні агентства.

Як повідомляє ТАСС, Всеросійський центр вивчення громадської думки ("ВЦИОМ") за результатами опитування виборців на виході з дільниць не зміг нарахувати Володимиру Путіну більше, ніж 87% голосів. На другому місці - кандидат від КПРФ Микола Харитонов, йому дозволили набрати 4,6% голосів. Третій - кандидат від партії "Нові люди" Владислав Даванков, у нього 4,2% голосів. Чинний глава ЛДПР Леонід Слуцький набрав 3% голосів.

Як пише "Коммерсант", не менш абсурдні результати дає Фонд "Общественное мнение" (ФОМ). За його даними, російський диктатор нібито набрав 87,8% голосів, за Харитонова проголосували 4,7% росіян, за Даванкова - 3,6%, за Слуцького - 2,5%.

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Вибори президента Росії: останні новини

Як писав УНІАН, сьогодні в Росії завершилося триденне голосування на "виборах президента". Російський Центрвиборчком відзвітував про рекордну явку - понад 73%, що є максимальним показником за весь час існування пострадянської Росії.

На окупованих територіях України росіяни нарахували ще більш запаморочливі цифри - 88% у Донецькій області, 87% у Луганській, 83,8% у Херсонській, 85% у Запорізькій. Але навіть це тьмяніє порівняно з Чечнею, де явка становила аж 96%.

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