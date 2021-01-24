На пост мера претендували семеро кандидатів.

Явка на виборах міського голови Конотопа, що на Сумщині, на 20:00 становила 30,8%.

Читайте такожНардеп від ЄС допомагав російським артистам-"кримнашистам" з в’їздом до України – "Схеми" (відео)Про це заявила голова Конотопської міської ТВК Оксана Єзерська, повідомляє «Суспільне».

Зауважується, що під час місцевих виборів 25 жовтня 2020 року на дільниці прийшли 32,5% виборців – 19 тис. 548 людей.

Як повідомив співробітник відділу комунікацій Нацполіції області Володимир Кузьменко «Суспільному», сьогодні до поліції звернулися представники комісії і заявили, що на одній з дільниць невідомі особи видавали себе за журналістів, втручались у роботу комісії та заважали працювати.

Ще одне повідомлення стосувалось порушення таємниці голосування. Коли один із виборців після того, як проголосував, виклав фото свого бюлетеня в соцмережі.

Перевибори у Конотопі

24 січня, у Конотопі проходили перевибори міського голови.

Їх призначили через смерть Олександра Лугового, якого обрали мером 25 жовтня 2020 року, і він не встиг набути повноважень.

На перевиборах на пост мера претендували семеро кандидатів.

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Автор: Світлана Закелова