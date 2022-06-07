Люттвак понад 5 років активно просуває проросійські наративи у західному інформаційному просторі

Американський військовий стратег Едвард Люттвак активно просуває російську ідею референдуму на Донеччині та Луганщині як єдиний варіант завершення війни.

Як зазначають у Центрі протидії дезінформації, у такий спосіб експерт підігрує Кремлю в черговій спробі зберегти обличчя Володимира Путіна у війні в Україні.

"Люттвак понад 5 років активно просуває проросійські наративи у західному інформаційному просторі", - заявляють в ЦПД.

Зокрема, зауважують, що напередодні Люттвак в інтерв’ю німецькому виданню Die Welt заявив, що "обидві сторони мають виграти у війні". На його думку, "неможливо перемогти Росію та неможливо змусити Україну здатися".

З квітня експерт просуває ідею щодо проведення "справжнього референдуму" на частині територій Донбасу.

"Але саме останнє інтерв’ю Е. Люттвака російська пропаганда використала для продукування десятків новин про те, що "Україна не може відмовити народу у виборі". Зараз його заяви про референдум та необхідність "дати Путіну невелику перемогу" - лише коригування ідеї мирних перемовин між Росією та Україною, що була озвучена на форумі в Давосі, але не отримала належної підтримки у світі", - зазначають фахівці Центру.

Раніше у Центру протидії дезінформації при РНБО України назвали імена лояльних західних "експертів", через яких РФ намагається просувати наратив про свою "неминучу" перемогу та необхідність Україні йти на поступки.

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