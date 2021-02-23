Законопроект № 5134, який посилює відповідальність за торгівлю людьми, був розроблений депутатською групою «Партія «За майбутнє» разом із департаментом міграційної поліції НПУ.

У Верховній Раді зареєстрували законопроект № 5134, який передбачає збільшення мінімального терміну позбавлення волі за торгівлю людьми з 3 до 6 років. Крім того, документ передбачає відповідальність злочинців незалежно від наявності згоди потерпілого на експлуатацію в разі примусу, викрадення, обману, шантажу, матеріальної чи іншої залежності тощо.

Про це повідомив під час виступу у Верховній Раді народний депутат з групи «Партія «За майбутнє» Дмитро Лубінець. Читайте такожРада посилила відповідальність за сексуальну експлуатацію дітей та зберігання дитячої порнографії

«Торгівля людьми – це один із найприбутковіших бізнесів у світі. В нашій країні успішно функціонує велика кількість злочинних угрупувань, які втягують українців у різні правопорушення і фактично ними торгують. Після того, як Національна поліція ловить їх «на гарячому», виявляється, що це посередницькі компанії, які займаються «орендою людей», «передачею у подарунок» тощо. Тобто знаходять юридичні підстави, щоб уникнути відповідальності. І наша Феміда закриває на це очі й відпускає злочинців або дає умовні терміни. В результаті засуджені виходять під заставу або взагалі уникають кримінальної відповідальності й покидають межі країни, щоб повернутися й розпочати свій бізнес знову», - зазначив парламентар.

За словами Дмитра Лубінця, законопроект № 5134, який посилює відповідальність за торгівлю людьми, був розроблений депутатською групою «Партія «За майбутнє» разом із департаментом міграційної поліції НПУ, повідомляється на сайті партії.

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Автор: УНІАН