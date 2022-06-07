Вони мають повернутися з результатом з трьох питань.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи виїзд посадовців за кордон, сказав, що з країни може виїхати будь-хто, але має повернутися з результатом з трьох питань.

Про це він повідомив на прес-конференції, яка транслювалася в ефірі інформаційного телемарафону.

Зокрема, у поставленому президенту запитанні згадувалося про п'ятого президента України Петра Порошенка, якого нещодавно не випускали з України.

На це Зеленський відповів, що не має бажання, сил та енергії боротися політично з кимось.

Він додав, що не бачить у цьому сенсу та розумної поведінки людини.

"Є конкретні кроки, про які я можу відверто сказати: війна почалася, є рішення, що чиновники не виїжджають із країни... Я своїм прикладом це роблю. Не тому, що я найкращий, ні. Бо якщо я виїжджатиму, то й вони мають право. Виїжджають лише у тому випадку, коли це зустрічі, які стосуються лише України. Є три причини: санкції, фінанси, зброя", - зазначив президент.

За його словами, будь-хто може виїжджати, але має повернутися із результатом, а в іншому разі - це "гастролер".

На думку Зеленського, деяким політикам зараз "сумно", тому вони й нібито починають "політичні ігри".

Як відомо, днями Порошенко з третьої спроби випустили з України під приводом відвідування Конгресу і Саміту Європейської народної партії. Перші дві спроби виїзду за кордон Порошенко назвав "незаконно зірваними".

30 травня екс-президент таки перетнув кордон України з Польщею.

Пізніше Порошенко "спіймали" на прогулянці у Лондоні з донькою.

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