На думку президента, це некоректний запит на тлі загибелі десятків солдатів на фронті.

Президент Володимир Зеленський прокоментував петицію з проханням дозволити чоловікам призовного віку залишати Україну. На думку голови держави, зараз висувати такі пропозиції некоректно, адже сотні тисяч солдатів захищають країну на фронті, поки інші хочуть виїхати.

Відповідний коментар президент дав під час брифінгу в неділю, 22 травня.

"Я не до кінця розумію, до кого ця петиція — до мене ця петиція, або може до батьків тих воїнів, які віддали своє життя за Україну? Коли на сьогодні від 50 до 100 осіб [гинуть] на найбільш складному напрямку на сході нашої держави", — сказав Зеленський.

Голова держави навів статистику смертей серед українських солдатів у найгарячішій точці на фронті. Однак незрозуміло, який проміжок часу мав на увазі президент. За словами радника керівника Офісу президента Олексія Арестовича, найскладніша ситуація на фронті - у напрямку Бахмута, куди ворог протягом двох діб перекидав додаткові сили.

Щодо петиції Зеленський підкреслив, що вона "не зовсім до мене". Однак президент пообіцяв розглянути її в терміни, встановлені законом. Нагадаємо, петиція з проханням дозволити виїзд призовникам набрала 25 тисяч підписів вчора, 21 травня. Ця кількість гарантує, що президент вивчить пропозицію.

УНІАН провів у своєму Telegram-каналі голосування щодо того, чи варто дозволяти виїзд призовників. З його результатами можна ознайомитися нижче.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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