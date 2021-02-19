Кандидат у народні депутати від "Слуги народу" планує приділяти увагу, зокрема, питанням "ветеранського спорту".

Кандидат у народні депутати від "Слуги народу" на проміжних виборах у 87-му одномандатному виборчому окрузі, спортсмен Василь Вірастюк подав документи до Центральної виборчої комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, після передачі документів він зазначив, що тепер має оптимістичний та бойовий настрій.

"На 87-му окрузі 117 населених пунктів. Плануємо об'їхати кожен, поспілкуватися з громадою, зрозуміти проблематику регіону... І надалі – чекати дня виборів", - сказав Вірастюк.Читайте такожСилач Вірастюк розповів, чим займеться у Раді

Він також зауважив, що планує приділяти увагу, зокрема, питанням "ветеранського спорту". "А саме – реабілітації через фізичну культуру і спорт. Тому що саме ця сфера є найкращою в адаптації ветеранів до соціуму, до повсякденного життя", - пояснив Вірастюк.

Проміжні вибори у 87-му окрузі: що відомо

17 листопада 2020 року Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата Зиновія Андрійовича. Він входив до фракції "Слуга народу", обирався до парламенту у виборчому окрузі №87 Івано-Франківської області.

На місцевих виборах, які відбулися 25 жовтня 2020 року, Андрійович був обраний на посаду Надвірнянського міського голови Івано-Франківської області.

11 лютого з’їзд партії "СН" висунув Вірастюка кандидатом у народні депутати в окрузі №87.

Вибори в окрузі відбудуться 28 березня. У цьому окрузі від партії "Європейська солідарність" балотуватиметься волонтерка Маруся Звіробій (Олена Біленька), яку звинувачували в погрозах на адресу президента Зеленського. Також у 87-му окрузі від партії "За майбутнє" балотуватиметься Олександр Шевченко, від партії "Свобода" – екс-заступник голови Верховної Ради Руслан Кошулинський.

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Автор: Тетяна Поляковська