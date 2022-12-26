Президент Росії Володимир Путін заявив, що між країнами СНД виникають розбіжності. Однак всі питання нібито вирішуються спільними зусиллями з наданням дружньої допомоги.
Таким коментарем кремлівський диктатор відзначився в рамках "неформальної зустрічі" лідерів країн СНД в Санкт-Петербурзі. Путін сказав: "Доводиться визнати, на жаль, і те, що між державами-учасницями Співдружності також виникають розбіжності. Головне, однак, що ми готові і будемо співпрацювати, і навіть якщо виникають будь-які проблемні питання, прагнемо вирішувати їх самі, разом, спільно надаючи один одному товариську допомогу і посередницьке сприяння".
Путін явно натякав на підтримку Росії у війні проти України. До агресії з країн СНД приєдналася тільки Білорусь. Вона відправляє РФ техніку і надає свою територію для обстрілів цивільної та критичної інфраструктури нашої держави.
Розбіжності серед членів СНД
Після візиту Путіна до Мінська аналітики з американського Інституту вивчення війни дійшли висновку, що Кремль посилює тиск на самопроголошеного лідера Білорусі Олександра Лукашенка. Останній намагається маневрувати і уникнути прямого вторгнення військ РБ в Україну.
Прем'єр-міністр Вірменії Нікола Пашинян 22 грудня заявив, що російські миротворці не можуть забезпечити безперешкодне пересування Лачинським коридором.
В середині грудня в одній з пропагандистських телепередач закликали обстрілювати Азербайджан. Нібито якщо розбомбити нафтову промисловість країни, то вона не зможе здійснювати поставки на захід.