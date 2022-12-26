При цьому кремлівський диктатор заявив, мовляв, всі держави Співдружності намагаються разом вирішувати проблемні питання.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що між країнами СНД виникають розбіжності. Однак всі питання нібито вирішуються спільними зусиллями з наданням дружньої допомоги.

Таким коментарем кремлівський диктатор відзначився в рамках "неформальної зустрічі" лідерів країн СНД в Санкт-Петербурзі. Путін сказав: "Доводиться визнати, на жаль, і те, що між державами-учасницями Співдружності також виникають розбіжності. Головне, однак, що ми готові і будемо співпрацювати, і навіть якщо виникають будь-які проблемні питання, прагнемо вирішувати їх самі, разом, спільно надаючи один одному товариську допомогу і посередницьке сприяння".

Путін явно натякав на підтримку Росії у війні проти України. До агресії з країн СНД приєдналася тільки Білорусь. Вона відправляє РФ техніку і надає свою територію для обстрілів цивільної та критичної інфраструктури нашої держави.

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Розбіжності серед членів СНД

Після візиту Путіна до Мінська аналітики з американського Інституту вивчення війни дійшли висновку, що Кремль посилює тиск на самопроголошеного лідера Білорусі Олександра Лукашенка. Останній намагається маневрувати і уникнути прямого вторгнення військ РБ в Україну.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікола Пашинян 22 грудня заявив, що російські миротворці не можуть забезпечити безперешкодне пересування Лачинським коридором.

В середині грудня в одній з пропагандистських телепередач закликали обстрілювати Азербайджан. Нібито якщо розбомбити нафтову промисловість країни, то вона не зможе здійснювати поставки на захід.

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