В РНБО обіцяють назвати організації, які під виглядом військово-патріотичного виховання та юнацьких клубів просувають антиукраїнські ідеї.

Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Кривонос заявляє, що активна фаза гібридної війни Росії проти України почалась після Помаранчевої революції у 2004 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в Києві.

"Та гібридна війна, яку веде РФ (проти України – УНІАН) протягом багатьох років, і це почалося не в 2014 році, це почалося значно раніше, й активна фаза вже почалася після першого Майдану", - зауважив заступник секретаря РНБО.

Він висловив сподівання, що найближчим часом буде проведено певний аналіз, робота по представниках "п’ятої колони" всередині нашої країни, тому що Росія на початок війни мала за рахунок своїх платників податків понад 200 різних організацій та компаній, які існували та просували певні меседжі й цінності "руського міра" безпосередньо всередині України.

"Протягом війни частина з них була прибрана, але вплив продовжується, і це дуже часто такі "невинні" організації на рівні прихильників російської літератури, пам’яті якихось російських письменників, але ці меседжі поступово прокльовуються. У 2005 році розвиток донського козацтва на території України був мінімальним, а потім ця ідея за допомогою "п’ятої колони" почала просуватись всередині нашої країни, проводилась величезна робота, вкладалися кошти, і РФ скористалась цим у 2014 році, коли участь тих самих "казаків" у Криму та на Донбасі давали певний результат", - заявив Кривонос

За його словами, такі випадки в Україні продовжуються.

Кривонос додав, що надалі "ми зможемо представити існуючі організації, які під виглядом військово-патріотичного виховання, юнацьких клубів, які нібито проводять потрібну роботу, але, між тим, ми бачимо, що ті цінності, які в цих організаціях виховують, не є українськими, а є суто антиукраїнськими, вони працюють, і працюють з нашим підростаючим поколінням, і це величезна загроза для нашої країни".

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За словами заступника секретаря РНБО, питання національно-патріотичного виховання населення та молоді на державному рівні фактично відсутнє. "Якщо ми не працюємо з власними дітьми, з ними працюють інші", - наголосив Кривонос.

"Що ми отримуємо? Через 10-15 років виросте покоління з іншими цінностями… У прикордонних областях російські канали абсолютно спокійно приймаються телевізорами бабусь, дідусів, іншого населення, а українські канали мають обмежені спроможності, і держава має цьому приділити величезну увагу. Тому що внаслідок такої м’якої інформаційної експансії через 5-10 років знову можуть з’явитись так звані "харківська народна республіка" або "сумська народна республіка", тому що форматування сприйняття інформації нашим народом призведе до того, що цінності України зміняться на цінності Росії, і не звертати увагу на це зараз – це велика помилка", - сказав він.

Російська агресія: окупація Криму і війна на Донбасі

Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати ситуацію на Донбасі.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій.

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Автор: Костянтин Гончаров