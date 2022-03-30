Українському парламенту запропонували цілу низку заохочень для російських військових.

У Верховній Раді пропонують на законодавчому рівні визначити винагороду російським військовим за добровільну здачу військової техніки - від 10 тисяч до мільйона доларів.

У парламенті зареєстрований проект закону "Про встановлення винагород за добровільно передану Збройним Силам України придатну для застосування бойову техніку держави-агресора" (№7229).

Законопроектом передбачено встановити винагороду військовослужбовцям Збройних сил, інших силових структур Росії за передачу бойового літака (винищувальної, бомбардувальної та штурмової авіації) 1 млн дол., бойового вертольота - 500 тис.дол., реактивної системи залпового вогню калібру до 122 мм включно - 25 тис.дол., а такої ж системи калібру понад 122 мм - 35 тис.дол., танку, наземної артилерії (самохідної) - 100 тисяч, бойової машини піхоти (десанту), бронетранспортера, броньованої розвідувально-дозорної машини-50 тис.дол., військового автомобіля - 10 тис.дол., корабля 1 або 2 рангу - 1 млн дол., корабля - 3 або 4 рангу - 500 тис.дол., військового судна (допоміжного) забезпечення - 200 тис.дол., судна малогабаритного бойового (розвідувального) призначення - 50 тис.дол.

Крім того, законопроектом передбачено, що особи, які передають техніку, мають право (на їх вимогу) на збереження в таємниці факту передачі ними придатної для застосування бойової техніки держави-агресора; отримання нових документів з новими установчими даними; безпека їх перебування на території України; створення умов для виїзду в третю безпечну країну.

Законопроектом передбачені такі виплати та для військовослужбовців Збройних Сил України, інших структур сектору безпеки та оборони України, громадянам України, за добровільно передану Збройним Силам України придатну для застосування бойову техніку держави-агресора.

Як раніше повідомляв УНІАН, радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів розповів, що російський окупант Михайло приїхав до українських спецпризначенців на танку. Він передав техніку українським бійцям і сам здався в полон.

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