Виявилось, що з екіпажу танка окупант залишився один, решта втекли додому.

Російський окупант Міша приїхав до українських спецпризначенців на танку й здав цю техніку та здався сам.

Про це розповів радник міністра внутрішніх справ, Віктор Андрусів у Facebook.

За його словами, вже кілька тижнів ідентифіковані телефони, якими користуються росіяни. Це українські номери, на які регулярно присилаються СМСки, як здатися в полон і здати техніку.

"Російський солдат здав нам танк за винагороду!.. Кілька днів назад нам зателефонував Міша. Ми передали інформацію про нього до ГУР МО. Йому визначили місце куди під'їхати. Він під'їхав. З дрона переконались, що він сам і це не засада. Після цього спецназівці його затримали", - поділився він.

Виявилось, що з екіпажу танка окупант залишився один, решта втекли додому. Сенсу воювати він не бачив. Додому повернутись не міг, оскільки командир сказав, що розстріляє і спише на бойові втрати.

"Міша розповів, що їсти практично не залишилось, управління військами хаотичне і практично відсутнє. Деморалізація колосальна", - додав Андрусів.

Тепер російський отримав дуже непогані умови утримання. Він також отримає 10 тисяч доларів після війни і можливість податись на громадянство.

Раніше у Запорізькій області Збройні сили України підбили російський танк "Владімір".

Вас також можуть зацікавити новини: