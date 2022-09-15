Йдеться про США, Німеччину, Францію, Італію та Ізраїль.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна обговорює із 5 країнами надання нашій державі систем протиповітряної оборони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив у Києві на брифінгу із президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Протиповітряна оборона і протиракетна оборона – це для нас сьогодні... пріоритет. Ми почали розмови, і є результати позитивні щодо постачання NASAMS та IRIS-T. Що стосується німецьких партнерів, то ми очікуємо на декілька систем, але поки що не отримали жодної", - сказав він.

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За словами Зеленського, перемовини щодо надання систем ППО тривають не лише зі Сполученими Штатами Америки і Німеччиною.

"Окрім цього, ми налаштовані працювати ще з цього приводу із Францією, із Італією... Я також налаштований, але поки що не отримав позитивної реакції від Ізраїлю", - зауважив президент.

Він додав, що держав, які спроможні гарантувати "закриття неба" в Україні системами ППО, не так багато.

"Навколо цих п’яти держав і треба вирішувати це питання", - підкреслив Зеленський.

Глава держави також заявив, що така затримка з постачанням систем ППО призводить до втрат українцями життя.

"Німеччина могла б нам, напевно, швидше передати (системи ППО - УНІАН). Але Німеччина не винна в тому, що Росія ракетами б’є по Україні. Хочеться, щоб усі держави, які спроможні дати важку техніку Україні..., відкрили нам цей простір та можливість... Тому ми очікуємо не тільки від Німеччини конкретної допомоги", - уточнив він.

Як повідомляв УНІАН, за результатами засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-5") 8 вересня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що почалися зрушення у сфері ППО/ПРО.

За його словами, українські фахівці закінчують навчання на сучасному німецькому ЗРК IRIS-T. Також ухвалено принципове рішення щодо надання Україні комплексів NASAMS.

13 вересня речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, отримання яких систем протиповітряної оборони очікують від західних партнерів. За його словами, наразі від західних партнерів Україна очікує німецькі системи IRIS-T, а також NASAMS, які зможуть посилити систему ППО.

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