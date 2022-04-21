Він не назвав ці країни, зазначивши тільки, що на їхню думку, продовження війни зможе послабити Росію.

У складі НАТО є країни, які хочуть продовження війни в Україні, оскільки це здатне послабити Росію.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу в інтерв'ю телеканалу CNN Türk.

"У НАТО є країни, які хочуть продовження війни в Україні. Вони бачать у продовженні війни ослаблення Росії. Їх мало хвилює ситуація в Україні", - сказав турецький міністр.

Щодо українсько-російських переговорів Чавушоглу зазначив, що турецька сторона не очікувала, що з переговорів (відбулися 10 березня. - ред.) в Анталії щось вийде, важливим було звести сторони разом.

"Після переговорів у Стамбулі у нас були великі надії, але коли з'явилися знімки бійні (в Бучі. - ред.), вони відійшли від Стамбульської угоди, але обидві сторони все ще ведуть переговори", - повідомив міністр.

При цьому він уточнив, що президенти України і РФ Володимир Зеленський і Володимир Путін можуть зустрітися в будь-який час. "Зустріч двох лідерів обговорюється. Якщо зустріч Путіна і Зеленського відбудеться, то вона може бути в Стамбулі або Анталії", - зазначив Чавушоглу.

Він уточнив, що на зустрічах з міністрами закордонних справ РФ і України Сергієм Лавровим і Дмитром Кулебою турецька сторона отримує інформацію про цей переговорний процес і поточну ситуацію на місцях. "Якщо буде прийнято рішення евакуювати мирних жителів, забезпечивши їх безпеку, то мова йде про те, як це буде зроблено і який наш обов'язок", - зазначив турецький міністр.

Також глава МЗС Туреччини прокоментував можливі гарантії безпеки для України. Він зазначив, що Туреччина готова стати гарантом для України.

"Але українська сторона вимагає гарантії за прикладом ст. 5 Статуту НАТО. Проти цього виступають США, Канада і Великобританія, в тому числі і ми. Необхідно зрозуміти сам процес, в чому полягають ці гарантії, які будуть вимоги? Необхідно, щоб всі країни-гаранти прийняли умови, подальші ризики", - зазначив він.

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