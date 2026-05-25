Росія анонсувала 'системні удари' по Києву: іноземців закликала виїхати якнайшвидше

Удари обіцяють завдавати по підприємствах ВПК і "центрах ухвалення рішень".

Міністерство закордонних справ РФ анонсувало "системні удари" по підприємствах українського військово-промислового комплексу в Києві. Іноземців, зокрема персонал дипломатичних місій, відомство країни-агресорки закликало якомога швидше покинути місто.

У російському МЗС нагадали про "криваву атаку" по навчальному корпусу і гуртожитку в окупованому Старобільську Луганської області і звинуватили українську владу та "західних спонсорів" у порушенні Женевських конвенцій, Конвенції про права дитини тощо.

"Все це переповнило чашу терпіння. В умовах, які склалися, Збройні сили РФ приступають до послідовного завдання системних ударів по підприємствах українського ВПК в Києві, в т. ч. по конкретних місцях проєктування, виробництва, програмування і підготовки до застосування БПЛА, використовуваних київським "режимом" при сприянні натовських спеціалістів, відповідальних за постачання комплектуючих, надання розвідданих і ціленаведення. Удари будуть завдаватися і по центрах прийняття рішень, і по командних пунктах", - йдеться у заяві.

У МЗС цинічно наголосили, що згадані об'єкти "розосереджені по всьому Києву", тому попередили іноземних громадян, зокрема персонал дипломатичних місій і представництв міжнародних організацій, про необхідність "якомога швидше покинути місто". Також мешканцям столиці "порадили" не наближатися до об'єктів військової і адміністративної інфраструктури.

Удар по Старобільську: що відомо

У соцмережах зранку 22 травня з'явилася інформація про удар по навчальному корпусу коледжу та гуртожитку у Старобільську. За попередніми даними, постраждали щонайменше 35 осіб. Російський диктатор Володимир Путін сказав, що загиблих шестеро, ще 15 осіб нібито вважаються зниклими безвісти.

У зв'язку з цим він пригрозив Україні ударом у відповідь. Мовляв, атака підтверджує "терористичний характер київського режиму". Диктатор оголосив, що дав Міноборони РФ доручення підготувати "пропозиції". Окрім цього, кремлівський правитель звернувся до українських військових із закликом "не брати участі в злочинах київського режиму та не виконувати накази".

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ заявив, що в районі Старобільська було уражено один зі штабів підрозділу "Рубікон".

