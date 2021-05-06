Як заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, США активно підтримують державну та суспільну трансформацію України, яка забезпечить повноцінне приєднання країни до Євросоюзу і НАТО.

Візит держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва засвідчив, що Україна має і матиме щиру та системну підтримку з боку Сполучених Штатів.

Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив у коментарі УНІАН.

За його словами, перед візитом Блінкена до України було багато коментарів про те, що приїзд держсекретаря США в Україну матиме більш символічне значення в контексті міжнародної політики та зустрічі між президентами США та Росії, яка готується.

Водночас, як зазначив Подоляк, насправді формат перебування делегації США у Києві засвідчив, що їхній візит - це «не просто про щось символічне».

"Це був дуже змістовний і насичений візит. Важливо, що держсекретар США зустрічався з представниками України на всіх рівнях – від найвищого політичного – з президентом Володимиром Зеленським – до громадянського рівня. Це свідчить про те, що наше суспільство в цілому має і матиме щиру та системну підтримку з боку Сполучених Штатів", - наголосив він.

Радник керівника ОП підкреслив, що ключовий зміст переговорів, які відбулись між представниками України і США, – безпековий.

"Українська сторона почула дуже важливі речі. Президент Володимир Зеленський і держсекретар США однаково бачать ризики, які є сьогодні. Спільно ж визначаємо й шляхи для усунення цих ризиків", - зазначив він.

Подоляк зауважив, що США дуже активно підтримує Україну і суспільну трансформацію, яка забезпечить повноцінне приєднання нашої держави до Євросоюзу і НАТО.

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"Зрозуміло, що погляд на певні деталі ще потребує додаткового прояснення та іноді узгодження, але напрямок нашої трансформації, її ключові елементи – усе не просто вітається на Заході, але й ми отримуємо дієву допомогу та діємо спільно. Наприклад, в питанні деолігархізації. Це фундаментальний процес, розпочатий Володимиром Зеленським. Це змінить Україну докорінно, нарешті забезпечивши умови для стабільного економічного зростання та стійкості державних інституцій", - заявив він.

За словами Подоляка, у цьому процесі, як і в багатьох інших, Україна та США – союзники. І це було чітко засвідчено на переговорах у Києві.

Візит Блінкена до України

Держсекретар США Блінкен перебуває в Україні з дводенним робочим візитом. Блінкен приїхав в Україну на запрошення глави МЗС Дмитра Кулеби.

Сьогодні, 6 травня, Блінкін провів зустрічі з президентом Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, Кулебою, іншими високопосадовцями та представниками громадянського суспільства.

Після переговорів Кулеба заявив, що Україна і Сполучені Штати Америки досягли важливих домовленостей у питаннях безпеки.

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Автор: Костянтин Гончаров