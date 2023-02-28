Передбачається, що диктатор проведе вузькі та розширені переговори з лідером КНР.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко попрямував з візитом до Китаю.

Як повідомляє наближений до нього Телеграм-канал "Пул Первого", Лукашенко та голова КНР Сі Цзіньпін проведуть переговори у вузькому та розширеному складах.

За підсумками переговорів буде підписано великий пакет документів щодо розвитку відносин у ключових сферах. Візит Лукашенка до Китаю завершиться 2 березня.

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Візит Лукашенка в Китай: що відомо

25 лютого Лукашенко анонсував свій візит до КНР заради зустрічі з главою китайської держави Сі Цзіньпінем після публікації "мирного плану" про врегулювання "української кризи" з боку МЗС Китаю.

Головною темою зустрічі нібито стане поглиблення партнерства між КНР та Білоруссю, питання розвитку торговельно - економічного, інвестиційного та гуманітарного співробітництва, реалізація спільних масштабних проектів, взаємодія в політичній сфері, "реагування на гострі виклики в сучасній міжнародній обстановці".

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