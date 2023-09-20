Польська влада може зменшити підтримку України через кризу, викликану імпортом українського продовольства.
Таку заяву зробив польський міністр у справах Євросоюзу Шимон Шинковський вель Сенк в інтерв'ю PAP. Він підкреслив, що рішення змінене не буде, оскільки уряд країни зважає на інтереси фермерів і є "невблаганним" у цьому питанні.
"Дії України не справляють на нас враження… але вони справляють враження на громадську думку. Це видно з опитувань, з рівня суспільної підтримки подальшої допомоги. Це шкодить Україні", - пояснив він.
Шинковський вель Сенк зауважив, що якщо поляки не підтримають надання допомоги Україні, то її треба буде скоротити.
"Ми хотіли б надалі підтримувати Україну, але, щоб це було можливо, ми маємо заручитися підтримкою народу в цьому питанні. Якщо її не буде, владі буде важко продовжувати підтримувати Україну так, як вона це робила дотепер", – натякнув міністр.
Погіршення відносин України і Польщі
15 вересня Польща в односторонньому порядку ввела ембарго на українську агропродукцію.
Виступаючи на Генасамблеїї ООН президент Володимир Зеленський негативно прокоментував цей крок з боку Польщі. А польський президент Анджей Дуда у свою чергу назвав Україну потопельником, який тягне за собою на дно рятувальника.
Зеленський мав зустрітись з Дудою на полях Генсамаблеї ООН, але цього не відбулося.