Там зауважили, що не поступляться інтересами вітчизняних фермерів.

Польська влада може зменшити підтримку України через кризу, викликану імпортом українського продовольства.

Таку заяву зробив польський міністр у справах Євросоюзу Шимон Шинковський вель Сенк в інтерв'ю PAP. Він підкреслив, що рішення змінене не буде, оскільки уряд країни зважає на інтереси фермерів і є "невблаганним" у цьому питанні.

"Дії України не справляють на нас враження… але вони справляють враження на громадську думку. Це видно з опитувань, з рівня суспільної підтримки подальшої допомоги. Це шкодить Україні", - пояснив він.

Відео дня

Шинковський вель Сенк зауважив, що якщо поляки не підтримають надання допомоги Україні, то її треба буде скоротити.

"Ми хотіли б надалі підтримувати Україну, але, щоб це було можливо, ми маємо заручитися підтримкою народу в цьому питанні. Якщо її не буде, владі буде важко продовжувати підтримувати Україну так, як вона це робила дотепер", – натякнув міністр.

Погіршення відносин України і Польщі

15 вересня Польща в односторонньому порядку ввела ембарго на українську агропродукцію.

Виступаючи на Генасамблеїї ООН президент Володимир Зеленський негативно прокоментував цей крок з боку Польщі. А польський президент Анджей Дуда у свою чергу назвав Україну потопельником, який тягне за собою на дно рятувальника.

Зеленський мав зустрітись з Дудою на полях Генсамаблеї ООН, але цього не відбулося.

Вас також можуть зацікавити новини: