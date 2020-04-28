Цушко – ознака провалу концепції "тільки нових облич" у владі

Володимир Фесенко

Василь Цушко очолював МВС в уряді Януковича та був міністром економіки в уряді Миколи Азарова. Тепер він претендує на посаду заступника міністра фінансів в Кабміні Дениса Шмигаля та, можливо, поєднає її з позицією глави Митної служби.

Дехто, почувши про таку кадрову ініціативу, заговорив про крах концепції нових облич. Однак це – передчасні висновки. Ті, хто про це говорять, неуважно слідкують за заявами президента. Адже у лютому, коли ще був уряд Гончарука і не відбулася ціла низка кадрових рішень, Володимир Зеленський в інтерв’ю сказав, що саме по собі нове не означає щось краще та більш ефективне, тобто новизна – не ознака якості, і що зараз потрібен баланс молодості та досвіду. Стало очевидним, що для виконавчої влади потрібні люди з досвідом і управлінськими якостями.

В іншому недавньому інтерв’ю Зеленський сказав, що шукає ідеальних міністрів і хотів би мати ідеальний уряд. Проте це – ілюзія та емоційне перебільшення, тому що ідеальних урядів – кращих в усьому, які всім подобаються – просто не буває в природі й ніколи не було.

Хоча б якусь «історію успіху» Цушка складно згадати.

Президент шукає більш ефективних виконавців і прагне дотриматися балансу молодості й досвіду. Це очевидно, якщо подивитися на призначення, які сталися в березні, і ті, що обговорюються зараз (за деякими виключеннями). Як правило, йдеться про досвідчених управлінців, які вже працювали у владі і мають досвід розв’язання конкретних управлінських проблем.

Втім, ідея призначити в уряд Шмигаля Василя Цушка – доволі дивна. Ця ініціатива викликала багато критики. І іміджево вона працює на шкоду Зеленському, тому що поки що я не бачив жодного позитивного відгуку на цю ідею.

Зокрема, хоча б якусь «історію успіху» Цушка складно згадати. Відтак, складно і зрозуміти: чому саме він? Не сумніваюся, що хтось наполегливо просуває цю кандидатуру.

Однак, з політичної точки зору, подібне кадрове рішення навряд чи піде Зеленському на користь. Потенційні результати роботи Цушка на цій посаді – ще далеко, та й не факт, що вони будуть. А от втрати, певний негатив – уже наявні.

Повертаючись до «концепції нових облич»… Навіть якщо на посади в уряд приходять молоді міністри (як правило, це покоління самого Зеленського, тобто 40-45 років), вони вже мають певний управлінський досвід (хоча і не державного управління). Це стосується і міністра фінансів, і міністра економічного розвитку, і міністра охорони здоров’я.

Відмова від принципу «тільки нові» відбулася, і це нормально

Посилення уряду за рахунок управлінців із досвідом – це нова лінія президента Зеленського, яка зовсім не означає повну відмову від «концепції нових облич».

Оптимальний варіант – якби «нові обличчя» мали досвід (хоч і не державного штибу). Але зараз Зеленський уже не має колишньої перестороги – «тільки нові обличчя». Відмова від принципу «тільки нові» відбулася, і це нормально. Тому що попередній формат щодо виключно нових людей, як з’ясувалося, не спрацював.

Гадаю, щодо Цушка ще немає остаточного рішення. Цілком імовірно, що критику, яка лунає з приводу цієї кандидатури, і сам Зеленський, і Офіс президента візьмуть до відома.

Володимир Фесенко, голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента»