Розмова відбулася півгодини тому.

Сьогодні, 21 листопада, президент України Володимир Зеленський має провести переговори з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Зокрема, вони обговорять "мирний план" США, повідомив кореспондент Axios Барак Равід на своїй сторінці в соцмережі X.

"Очікується, що президент України Володимир Зеленський у п'ятницю проведе переговори з віцепрезидентом Джей Ді Венсом і обговорить запропонований США мирний план, згідно з двома джерелами, які володіють інформацією", - написав він.

Оновлено о 17:06. За даними УНІАН, Зеленський вже поговорив із віцепрезидентом США. Розмова відбулася півгодини тому. Цю інформацію підтвердив і Барак Равід на своїй сторінці в соцмережі X.

Відео дня

Нагадаємо, що раніше Sky News, яке отримало таку інформацію від джерел у ЄС, писало, що Зеленський і президент США Дональд Трамп проведуть телефонну розмову наступного тижня. Журналісти зазначили, що лідери обговорять "мирний план" США.

У виданні додали, що американський план майже напевно зустріне опір з боку Європи. За інформацією джерел, пропозицію було піддано різкій критиці під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі 20 листопада.

Зеленський обговорив "мирний план" США з лідерами Європи - що відомо

Сьогодні, 21 листопада, президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, президентом Франції Еммануелем Макроном і прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Однією з головних тем переговорів став "мирний план", запропонований адміністрацією президента США Дональда Трампа.

Зеленський зазначив, що Україна і Європа цінують зусилля США, спрямовані на завершення війни. Він поділився, що вже проводиться робота над документом, який підготувала американська сторона.

Вас також можуть зацікавити новини: