'Критичні втрати': Зеленський розповів про страждання держави-агресора

Українські удари по НПЗ і портах - це один з елементів тиску на Москву, зазначив преидент.

Сили оборони завдають ударів по російській енергетиці у відповідь на такі ж удари Росії по Україні. Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час онлайн-брифінгу в WhatsApp, передає кореспондент УНІАН.

"Що стосується наших відповідей на російські удари по нашій енергетичній. Безумовно, вони дзеркальні. Безумовно, ми атакуємо те, що болісно для Росії. І це дуже болісно. Сьогодні їх втрати вимірюються вже десятками мільярдів. Це критичні втрати для Росії. Так, війна в Ірані трошки їм допомогла щодо заробітків на енергоносіях. Але не критично. Вони не вирівнюють свій дефіцит. Вони завжди здобувають бенефіти з воєн. Але, дай Бог, щоб не цього разу", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна й надалі завдаватиме ударів у відповідь по Росії.

"Ми бачимо, що Росія не хоче зупинятись, б'є по нашій енергетиці. І не тільки – б'є по наших людях. Ми будемо відповідати на найбільші їх генеруючі спроможності енергетики і зброї тощо. Ми розуміємо, що вони страждають через це. Ми розуміємо, що це один із шляхів, як тиснути на Росію", – додав президент.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що дрони СБУ атакували нафтоперекачувальну станцію "Горька" у населеному пункті Мєшиха Нижньогородської області РФ. За даними джерела УНІАН у спецслужбі, попередньо внаслідок удару було пошкоджено три резервувари з нафтою. Виникла масштабна пожежа площею 20 тисяч метрів квадратних.

Також раніше стало відомо, що Сили оборони уразили пункт управління рухом військових кораблів Чорноморського флоту РФ "Стрілецький" у тимчасово окупованому Севастополі. Також українські захисники уразили пункт управління БПЛА "Молнія" на тимчасово окупованих територіях Харківщини.

Вас також можуть зацікавити новини: