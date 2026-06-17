Скандал через УПА: у Польщі висловились щодо приїзду Зеленського

Джерела заявили ЗМІ, що Міністерство закордонних справ Польщі отримало ноту від української сторони.

Президент Володимир Зеленський приїде до польського Гданська на саміт з відновлення України попри скандал довкола "героїв УПА". Про це повідомило виданню Rzeczpospolita джерело в польському уряді.

"У вівторок Міністерство закордонних справ Польщі отримало ноту від української сторони щодо присутності Володимира Зеленського на конференції з відновлення України, яка відбудеться 25-26 червня в Гданську", - заявив співрозмовник.

У виданні зазначили, що через скандал щодо УПА приїзд Зеленського до Польщі був невизначеним. Тож, журналісти цікавилися долею конференції, особливо приїздом найвищих гостей, президента України та інших керівників урядів.

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Дипломатичний скандал між Україною та Польщею

Як повідомляв УНІАН, 26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння почесного найменування "імені Героїв УПА" Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ. Це рішення викликало різке обурення в Польщі, яку і так в останні роки накрила потужна хвиля антиукраїнської істерії.

Через це рішення президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що ініціює позбавлення Зеленського найвищої державної нагороди Польщі - Ордена Білого Орла.

На тлі скандалу з перейменуванням українського спецпідрозділу на честь героїв УПА польський прем'єр-міністр Дональд Туск закликав президентів України та Польщі до прямого діалогу.

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