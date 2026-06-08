Скандал з УПА: Туск звернувся до Зеленського і Навроцького

Польща продовжує вирувати через назву українського спецпідрозділу.

На тлі скандалу з перейменуванням українського спецпідрозділу на честь героїв УПА польський прем'єр-міністр Дональд Туск закликав президентів України та Польщи до прямого діалогу. Відповідну заяву він зробив у соцмережі Х.

"Оскільки дипломатія не дала жодних результатів, я публічно звертаюся до Президентів Навроцького і Зеленського з проханням про пряму та щиру розмову. Перш ніж емоції зруйнують нашу солідарність, яка народилася перед обличчям російської загрози", - написав він.

Туск наголосив, що у продовженні співпраці зацікавлені обидва народи, тоді як конфлікт – в інтересах Москви.

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"Це, мабуть, очевидно для нас усіх", - додав очільник польського уряду.

Скандал через назву спецпідрозділу ЗСУ

Як писав УНІАН, 26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння почесного найменування "імені Героїв УПА" Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ. Рішення мотивували відновленням історичних традицій національного війська та зразковим виконанням завдань під час захисту України.

Рішення викликало різке обурення в Польщі, де УПА асоціюють передусім із Волинською трагедією 1943–1944 років – масовими вбивствами польського цивільного населення, масштаби яких однак залишаються дискусійними і спірними. Польський президент Кароль Навроцький заявив, що домагатиметься позбавлення Зеленського найвищої державної нагороди Польщі – ордена Білого Орла. Польські політики, включно з представниками МЗС, назвали крок "скандальним", "болісним" для польського суспільства та таким, що грає на руку російській пропаганді. Деякі праві політики закликали навіть блокувати вступ України до ЄС.

Україна відреагувала закликами до діалогу. МЗС України наголосило, що рішення бійців не мало на меті образити польський народ і спрямоване на вшанування опору імперській Москві, а не антипольських дій. Київ підкреслив, що від суперечок виграє лише Росія, і висловив готовність до подальших консультацій для зняття напруги.

Днями міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш зустрівся з очільником Офісу президента України Кирилом Будановим, щоб обговорити це питання, однак залагодити скандал так і не вдалося.

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