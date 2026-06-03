Україна і Польща посварились через назву підрозділу ССО: в МЗС зробили заяву

В умовах повномасштабної війни Росії проти України не можна допускати загострення у відносинах між українцями та поляками, наголосив міністр.

Українські захисники зробили вибір, аби їхній підрозділ Сил спеціальних операцій ЗСУ отримав назву на честь Героїв УПА. Про це міністр закордонних прав України Андрій Сибіга повідомив у соціальній мережі Facebook. Як наголосив Сибіга, загострення між Україною та Польщею не несе користі ані українцям, ані полякам.

За його словами, впродовж майже двох років крок за кроком Україна та Польща відбудовували конструктивний діалог, і це абсолютно правильний підхід взаємної поваги, визнання та чесності.

"Не можна підважувати його та розкручувати маховик ненависті. Тим більше в умовах, коли над усіма нами – українцями, поляками, іншими європейцями – знову нависає загроза з боку нашого споконвічного ворога, Росії. Не можна забувати, що боротьба один з одним призведе до краю прірви. Необхідно усвідомити це, знизити градус емоцій, залишити нашу спільну історію на розгляд фахівців-істориків та сфокусуватися разом на головному: протидії спільному ворогу, зміцненні нашої європейської безпеки, захисті вільного майбутнього наших народів", - наголосив Сибіга.

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Як підкреслив глава МЗС, присвоєння підрозділу Сил спеціальних операцій ЗСУ назви на честь Героїв УПА стало "вибором наших військових".

"Наші захисники заслуговують на безумовну повагу. Сьогодні саме вони, ціною свого здоровʼя і часто життя тримають лінію фронту та захисту всієї Європи від російської загрози. І платять за це найвищу ціну. Я точно знаю, що наші військові навіть близько не мали нічого антипольського на думці. Для них йшлося про вшанування тих, хто так само багато років тому боровся проти імперської Москви, більшовицько-комуністичної окупації та репресій", - додав Сибіга.

Позиція Польщі

Своєю чергою, як повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, він вважає помилковим рішення президента України Володимира Зеленського присвоїти ім’я Героїв УПА підрозділу ССО ЗСУ.

Як зазначив Сікорський, тривають закулісні переговори і він висловлює надію, що Україна зможе знайти "певний спосіб, щоб виправити цю помилку".

За його словами, історія є складною, і що не усі герої потребують ушанування в інших країнах. Він підкреслив, що існують певні межі.

"Я би очікував, що українська сторона візьму до уваги наше чутливе ставлення. Вони пов’язують УПА з опором проти радянської влади, тоді як ми пов’язуємо їх з Волинню", - наголосив Сікорський.

Він вважає, що Польща має право бути розчарованою і вимагати виправлення, але не можна дозволяти російським наративам і дезінформації розділяти нас. "Тому що потім Україна та Польща програють", - повідомив Сікорський.

Що передувало

Як відомо, в Україні нещодавно перепоховали останки голови Організації Українських Націоналістів Андрія Мельника та його дружини Софії.

Опісля цього, наприкінці травня, президент Володимир Зеленський присвоїв почесне найменування "імені Героїв УПА" Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Це рішення Зеленського викликало обурення у Польщі.

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