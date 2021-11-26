Президент наголосив, Україна отримала і публічно, і не публічно інформацію про підтримку від низки країн-партнерів.

Президент Володимир Зеленський розповів, що кілька країн оголосили про готовність підтримати Україну, якщо Росія наважиться на повномасштабне вторгнення.

Про це він повідомив під час прес-марафону 26 листопада.

Читайте такожЗеленський влаштував перепалку з Бутусовим після питання про зрив спецоперацій розвідки (відео)За словами президента, партнери України, зокрема, США, Велика Британія, ЄС, Туреччина, Канада, вже висловили підтримку Україні. Водночас очільник держави уточнив, що інформації про те, який це матиме вигляд на практиці, у разі нападу РФ, він ще не отримував.

"Ми не тільки публічно, але й не публічно отримали інформацію від наших партнерів, від США, Британії, ЄС, Туреччини, Канади, що вони у будь-якому випадку на нашому боці і нас підтримають. Якщо щось почнеться, як це буде на практиці я не знаю, чітких таких речей я не отримував", - відповів Зеленський на запитання.

Ситуація на кордоні РФ і України

11 листопада Bloomberg опублікувало статтю, в якій говорилося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. В агентстві зазначили, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані нинішнім переміщенням російських військ у бік кордону України.

У самій Москві це заперечують, називаючи осінню передислокацію військ "демонстрацією сили".

На початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

При цьому, в Міноборони України дану інформацію заперечували.

Це вже друга ймовірна хвиля загострення на російсько-українському кордоні з березня 2021 року. Однак, як пише Bloomberg, поки концентрація військ РФ відбувається переважно вночі, тоді як навесні в Кремлі відкрито погрожували наступом, чинячи політичний тиск на Україну, ЄС і США.

Глава вітчизняного МЗС Дмитро Кулеба заявив, що загроза повномасштабного військового вторгнення в Україну з боку Росії дійсно існує, але Київ проводить необхідну роботу для того, щоб такий сценарій не був реалізований.

Прес-марафон Зеленського: що потрібно знати:

Автор: Марта Гичко