НАБУ і САП оголосили про підозру колишньому керівнику ОП Єрмаку

Підозра кваліфікується за ч. 3 ст. 209 КК України.

НАБУ і САП викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. Про це повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро України.

"Про підозру повідомили одному з її учасників – колишньому керівнику Офісу Президента України", – зазначили в НАБУ.

В службі не назвали, про кого саме йдеться. Однак напередодні в мережі поширювалася інформація про те, що НАБУ проводять обшуки і ймовірно вручають підозру екс-очільнику ОП Андрієву Єрмаку.

За даними НАБУ, справу кваліфікують за 3 ст. 209 КК України (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом). Наразі тривають невідкладні слідчі дії.

Новина доповнюється...